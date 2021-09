France : Le Brexit contraint Marks and Spencer à fermer ses magasins

La procédure d’exportation est désormais «trop longue et trop complexe» pour que l’approvisionnement en produits frais soit assuré.

Un magasin Marks and Spencer à Paris.

La chaîne britannique Marks and Spencer a annoncé ce jeudi la fermeture de 11 magasins en France «au cours des prochains mois», soit plus de la moitié de ses 20 sites dans le pays, en raison de problèmes d’approvisionnement liés au Brexit .

«Les procédures d’exportation longues et complexes désormais en place à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne limitent considérablement l’approvisionnement en produits frais et réfrigérés du Royaume-Uni vers l’Europe et continuent d’avoir un impact sur la disponibilité des produits pour nos clients» en France, justifie le groupe dans un communiqué.