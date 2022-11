Pitcairn : «Le Brexit nous a vraiment touchés pour aller à Tahiti»

Seul territoire britannique du Pacifique, peuplé de descendants des révoltés du «Bounty», Pitcairn – 46 habitants –, privé de fonds européens, souffre de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Pitcairn se trouve à plus de 2000 kilomètres de Tahiti, en Polynésie française, et plus de 5300 kilomètres de la Nouvelle-Zélande, où se trouve son siège administratif et d’où elle est ravitaillée tous les trois mois par cargo. Google Maps

Sans aéroport, ravitaillée tous les trois mois, la minuscule île volcanique de Pitcairn est l’un des territoires les plus isolés au monde. La seule possession britannique dans l’océan Pacifique subit pourtant très concrètement les effets du Brexit.

Ce territoire d’outre-mer s’est constitué de manière originale, puisque ce sont les mutins de la frégate Bounty, menés par Fletcher Christian face au Capitaine Bligh, qui s’y sont installés en 1790 pour fuir la marine anglaise. Sa population se limite aujourd’hui à 46 habitants, tous concentrés dans sa capitale Adamstown, et va encore baisser en décembre, avec le départ des trois dernières élèves de l’école, qui vont poursuivre leurs études en Nouvelle-Zélande, et, par conséquent, de leur enseignante. Aucun mineur ne vivra plus alors sur l’île et plus de la moitié de la population aura dépassé les 60 ans, un vieillissement qui semble inéluctable.

«Nous ne pouvons pas aller à Tahiti plus de trois mois, alors que pour certains problèmes médicaux dont nous souffrons, cela peut nécessiter plus de trois mois…» Charlene Warren, maire de Pitcairn

Pour les soigner, l’île dispose d’un dispensaire avec un médecin. Pour les soucis plus graves, il faut prendre son mal en patience. Pitcairn se trouve à plus de 2000 kilomètres de Tahiti, en Polynésie française, et plus de 5300 kilomètres de la Nouvelle-Zélande, où se trouve son siège administratif et d’où elle est ravitaillée tous les trois mois par cargo.

Londres est responsable de ses relations diplomatiques

Le Royaume-Uni assure les frais éducatifs et sanitaires. Mais sa sortie de l’Union européenne a fragilisé l’équilibre de l’île. «Le Brexit nous a vraiment touchés pour aller à Tahiti, puisque nous ne faisons plus partie de l’Union européenne, donc nous ne pouvons pas y aller plus de trois mois, alors que pour certains problèmes médicaux dont nous souffrons, cela peut nécessiter plus de trois mois», explique la maire de Pitcairn, Charlene Warren.

Aujourd’hui, Pitcairn est autonome du Royaume-Uni, même si ses habitants, les descendants des mutins et de leurs compagnes tahitiennes, détiennent le passeport britannique. Le roi Charles III en est le chef d’État et, vu qu’il s’agit d’un territoire britannique d’outre-mer, Londres est responsable de ses relations diplomatiques et de sa défense.

Plus de 830’000 km² de surface maritime pour trois kilomètres

Grâce à cette île de trois kilomètres de long et à trois atolls coralliens inhabités, qui constituent ensemble les îles Pitcairn, le Royaume-Uni contrôle une surface maritime de plus de 830’000 kilomètres carrés et peut peser dans la politique régionale.

Pour les habitants de Pitcairn, cette nationalité se résume à leur passeport. Ils confessent leur manque d’intérêt pour les rebondissements récents de la politique britannique, avec trois Premiers ministres successifs en trois mois. «Moi, je suis polynésienne, parce que je suis née ici, six générations après Fletcher Christian», explique Brenda Lupton Christian, une policière sexagénaire qui reconnaît cependant vivre sur une «île britannique».

«Même si on a plus parlé des mutins anglais que des Tahitiens, le peuplement de Pitcairn a surtout été polynésien, puisqu’il y avait neuf Anglais avec une quinzaine de Polynésiens», estime aussi Keao NeSmith, un chercheur hawaiien spécialiste du triangle polynésien, un vaste espace culturel dans le Pacifique entre l’île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande.

«Notre vote ne compte pas»

Langue en danger