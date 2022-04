Ski alpin – Le Britannique Charlie Raposo, première recrue de Hirscher

«Marcel (Hirscher) et son équipe veulent secouer la Coupe du monde et moderniser le ski en amenant une philosophie différente. C’est un défi excitant!»

Membre du «GB Ski Team», Charlie Raposo a développé un contact avec Ferdinand Hirscher, le père du skieur, ces derniers hivers. Des discussions autour d’une collaboration avec la marque «Van Deer» ont eu lieu et des tests de matériel ont été effectués après les finales de Coupe du monde.

«C’était mieux qu’espéré. J’ai compris directement que ces skis allaient m’aider à décoller, explique le skieur installé à Verbier. Je suis honoré d’avoir été choisi comme le premier skieur de la marque Van Deer. Marcel (Hirscher) et son équipe veulent secouer la Coupe du monde et moderniser le ski en amenant une philosophie différente. C’est un défi excitant!»

Un ski taillé pour gagner?

Charlie Raposo, lui, est bien décidé à franchir un nouveau cap avec les skis approuvés par l’ancienne star du ski mondial. «J’aimerais offrir une 68e victoire en Coupe du monde à Marcel avec son ski et devenir le premier géantiste britannique à m’imposer», affirme le skieur de 26 ans.

«À 33 ans, Hirscher est encore l’un des skieurs les plus rapides du monde. Aucun autre skieur n’a testé autant de paires de skis que lui, souligne le Britannique. Son expertise sur ces skis, qui sont comme son bébé, est un gage de confiance. D’autant plus que le matériel occupe un rôle toujours plus crucial dans notre sport.»