Corruption : Le britannique Petrofac risque 206 millions de francs de sanction

Accusé de corruption et de blanchiment d’argent sur des contrats avec le Moyen-Orient, le groupe d’ingénierie pétrolière britannique Petrofac attend sa sanction.

Le groupe d’ingénierie pétrolière britannique Petrofac attendait lundi une sanction de justice qui pourrait aller jusqu’à 240 millions de dollars (plus de 206 millions de francs) pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient portant sur près de 3,7 milliards de dollars (plus de 3,1 milliards de francs).

Le SFO (Serious Fraud Office), l’équivalent du parquet financier, avait ouvert en mai 2017 une enquête pour des faits de corruption et blanchiment d’argent. Une audience a eu lieu vendredi devant la Southwark Crown Court, au sud de Londres, et Petrofac a plaidé coupable dans l’affaire.

Échec reconnu

Petrofac a reconnu avoir «échoué à empêcher d’anciens employés de proposer ou d’exécuter des paiements» entre 2011 et 2017 liés à des projets en Irak, Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Le groupe avait averti vendredi soir que l’amende pourrait atteindre «240 millions de dollars» (plus de 206 millions de francs) mais précisait avoir demandé «une réduction substantielle» notamment liée à sa capacité à payer et au fait que l’entreprise est selon elle «une compagnie changée».

Multiples contrats concernés

Un ancien responsable international des ventes du groupe, le britannique David Lufkin, était lui aussi jugé après avoir reconnu des faits de corruption liés à des contrats de plus de 730 millions de dollars (plus de 627 millions de francs) en Irak, 3,5 milliards de dollars (plus de 3 milliards de francs) en Arabie saoudite et 3,3 milliards (plus de 2,8 milliards de francs) aux Émirats arabes unis, selon un communiqué du SFO.