Le brokini est-il une atteinte à la virilité?

Un maillot à la jonction entre le slip façon Speedo et le mankini, popularisé par Borat, mais beaucoup moins risqué. Le brokini (contraction du mot bro qui siginifie pote en français et bikini) est l’opposé du traditionnel short de bain que la plupart des hommes portent depuis des décennies. Le brokini est fait pour ceux qui sont sûrs de leur virilité et qui veulent transcender les normes de genre. «Nous voulions quelque chose d’amusant et d’audacieux. Nous avons pris confiance en nous pour le porter», a déclaré Taylor au «Toronto Sun.»