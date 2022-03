ASMR – Le bruit de ce clavier détend le cerveau

Le bruit des touches de clavier vous énerve? Un nouveau clavier qui produit des sons doux est plébiscité par les internautes. Il pourrait avoir les mêmes vertus que les vidéos d’ASMR et aider le cerveau à se concentrer et à se détendre .

Un son relaxant

Cet outil aux couleurs pastel aurait des effets apaisants sur ses utilisateurs. Pour certains, le bruit de ces touches, ressemblant à celles d’une machine à écrire, a le même effet que l’ASMR, la réponse autonome sensorielle culminante. Les sons produits provoquent du plaisir et une forme de relaxation. Commercialisé par la firme allemande Perixx, ce clavier connaît un succès retentissant sur les réseaux sociaux depuis la parution d’un article dans le «New York Magazine», début février.

Vendu 35 francs, le clavier sans fil Periduo-713 fait partie des meilleures ventes d’Amazon. Avec ses touches rondes et espacées, il serait l’un des claviers les plus «détendants» et «relaxant» du monde, selon les internautes, qui apprécient le son de ses touches. «C’est comme une musique dans mes oreilles», écrit l’un d’eux.