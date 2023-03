Le bruit des transports augmente le risque de suicide

L’étude du Swiss TPH

Pour cette étude, financée par le Fonds national suisse, les chercheurs du Swiss TPH ont analysé les données de 5,1 millions d’individus adultes (âgés de 15 ans et plus) de la Swiss National Cohort de 2001 à 2015. Les chercheurs ont comparé ces données à celles de l’exposition au bruit causé par les transports, notamment la circulation routière, les chemins de fer et l’aviation. Les données relatives à l’exposition au bruit étaient disponibles pour tous les ménages en 2001 et 2011, et ont été attribuées aux participants à l’étude en fonction de leur lieu de résidence.