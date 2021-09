Aéroport de Lausanne - Le bruit émis par les avions provoque une nouvelle fronde

Les riverains de l’aéroport, appelés à être plus nombreux dans le futur, sont affectés par le bruit des avions.

L’Association de défense des riverains de la Blécherette (ADRB) et la section écolo vaudoise de l'Association transports et environnement (ATE) ont transmis aux autorités un «livre blanc» ce lundi. Elles y ciblent les perturbations sonores du trafic aérien de l’aéroport de Lausanne et la question de la sécurité au-dessus de zones densément peuplées, au sud de la piste d’où les décollages sont fréquents.