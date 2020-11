Droits d’auteur : Le bruitage culte du jeu «Roblox» mis en sourdine

Il faudra bientôt payer pour retrouver le «oof» signifiant la fin de vie de son personnage dans une partie.

Il y a des bruitages qui restent gravés dans les mémoires, comme le «oof» de «Roblox». À force de l’entendre au moment de la perte d’une partie, les fans du jeu s’y sont attachés au point d’en faire un mème. Mais l’effet sonore risque bientôt de se faire amèrement remarquer par… son silence. L’éditeur de «Roblox» a en effet été rattrapé par une action en justice menée par Tommy Tallarico, qui revendique la paternité de «l’un des clips audio les plus emblématiques de la culture pop du XXIe siècle». Alerté par la similitude entre le «oof» de «Roblox» et le bruitage qu’il avait créé dans son titre «Messiah» il y a une vingtaine d’années, ce vétéran de l’industrie du jeu vidéo a fait valoir avec succès ses droits. «J’entendais des enfants le dire dans les aires de jeu et je n’avais même pas réalisé qu’ils répétaient quelque chose que j’avais créé il y a plus de deux décennies», a-t-il confié à la BBC.