Suisse : Le brunch à la ferme du 1er Août a séduit 150’000 personnes

Le Brunch du 1er Août est devenu un événement incontournable pour de nombreuses familles. Cette année, un total de 280 exploitations ont proposé un copieux petit-déjeuner à leurs hôtes gourmands pour la 30e édition de la manifestation. De la confiture, du muesli, des tresses au beurre tout droit sorties du four, des plateaux de fromage et de viande joliment décorés et bien plus encore: les familles paysannes s’en sont donné à cœur joie pour ravir les papilles de leurs convives. Le fait de pouvoir savourer un brunch paysan en admirant un panorama alpin pittoresque ou profiter de l’atmosphère champêtre d’une cour de ferme durant la fête nationale confère depuis toujours à cet événement son caractère unique.