Le budget 2022 du canton de Vaud prévoit un gros déficit

Suivre l’évolution démographique et le vieillissement de la population, et renforcer les secteurs clés de l’Etat: voilà les raisons principales qui ont poussé ce mardi le Canton de Vaud à annoncer un budget largement déficitaire, à hauteur de 188 millions de francs, et ce pour la seconde année consécutive. Les charges prévues s’élèvent à 10,673 milliards de francs, soit 2,81% de plus que l’an dernier. L’augmentation entre 2020 et 2021 était, elle, de 2,55%.

Dépenses supplémentaires, revenus en hausse

Parmi les domaines qui sont ciblés par des hausses de budget, on trouve ceux de l’enseignement, la formation, la jeunesse et la culture (+3%), l’action sociale (+2,3%) ou encore la santé (+3,7%), précise l’État dans un communiqué. Il détaille les secteurs principalement renforcés, soit: le soutien à l’innovation et le développement économique des entreprises et de l’agriculture, le maintien à domicile des patients, la protection des mineurs, la pédagogie spécialisée et l’accueil de jour, le regroupement des centrales d’urgence, la réforme de la curatelle, l’assistance judiciaire, les subventions aux transports publics, ou encore la sécurité et la protection de l’environnement et le soutien à l’économie durable.