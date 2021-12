Argentine : Le budget 2022 rejeté par le Parlement

Ce rejet du budget 2022 par le parlement ce vendredi «va affecter les négociations» en cours avec le FMI au sujet de la dette nationale, a averti l’exécutif.

Le gouvernement argentin a subi vendredi un revers politique en voyant son budget 2022 rejeté par le parlement, un embarras qui va contraindre l’exécutif à prolonger le budget 2021, et «va affecter les négociations» avec le FMI sur la dette argentine, a déploré l’exécutif.

Pour autant, le président Alberto Fernandez (péroniste, centre-gauche) a eu dans la foulée une réunion par visioconférence avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qualifiée par elle de «très bonne réunion» dans l’optique de «soutenir la reprise de l’Argentine, et répondre à ses défis économiques». «Nos équipes (Argentine et FMI) sont pleinement engagées à continuer de travailler vers un programme FMI», a tweeté Kristalina Georgieva.

L’Argentine, depuis deux ans, est en négociations avec le Fonds monétaire international pour un réaménagement de la dette de 44 milliards de dollars contractée en 2018 par le gouvernement précédent (centre-droit) de Mauricio Macri. Le budget 2022 du gouvernement, qui prévoyait une croissance de 4% pour 2022 (contre autour de 10% prévu pour 2021), et une relative maîtrise de l’inflation à 33% (contre 50% environ pour 2021) a été rejeté vendredi par 132 voix contre 121, dans une Chambre des députés où l’alliance gouvernementale de centre-gauche est minoritaire, bien que premier groupe, face à l’opposition du centre et de droite.

Le budget 2021 prolongé

Le ministre de l’Économie Martin Guzmán «propose un scénario idyllique, avec de la croissance, une inflation faible, ignorant la situation critique que traverse le pays avec un déficit budgétaire non finançable, une inflation de plus de 50%, un écart de change de 100% et un déficit budgétaire de 3 points du PIB», a déclaré le député d’opposition Luciano Laspina, justifiant le rejet.