Vaud : Le budget 2023 du canton prévoit plus de 200 millions de déficit

Le budget 2023 prévoit aussi une augmentation de 58 millions dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle. Il attribue des ressources supplémentaires à l’action sociale (+117 mios) ainsi qu’à la santé (+56 mios ou +3,7%), pour répondre à l’évolution démographique et au vieillissement de la population. En outre, le canton contribue au rééquilibrage en faveur des communes à hauteur de 95 millions, soit 35 millions de plus qu’au budget 2022. S’agissant des effectifs de l’administration cantonale, le budget prévoit une augmentation de 424 postes (+2,3% par rapport à 2022), dont 200 nouveaux enseignants et formateurs spécialisés.