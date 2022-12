France : Le budget de la Sécurité sociale adopté par le Parlement français

La motion n’a recueilli que 87 voix, loin de la majorité absolue des 288 nécessaires pour faire chuter le gouvernement. Et faible résultat pour la gauche, en cette fin de semaine où la grève SNCF a pu empêcher des parlementaires de se rendre à Paris, selon des membres de l’alliance.

Devant un hémicycle clairsemé, Élisabeth Borne a déploré que la succession de motions de censure ait «considérablement réduit le temps utile au débat»: rien que sur ce budget, «6 motions de censure, plus qu’en trois ans pour Michel Rocard», a tancé la première ministre, passablement agacée. Premier ministre entre 1988 et 1991, le socialiste Rocard est celui qui a le plus recouru au 49.3.