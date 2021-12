italie : Le budget «expansif» de Mario Draghi adopté par le Sénat

En Italie, le président du Conseil, Mario Draghi, a vu son budget passer facilement au Sénat. Il prévoit plusieurs mesures pour soutenir l’économie et faire baisser la pression sur familles et entreprises.

Le Sénat italien a adopté le premier budget de la coalition hétéroclite dirigée par Mario Draghi, qui prévoit des baisses d’impôts de huit milliards d’euros l’an prochain, afin de soutenir l’économie et réduire la pression fiscale sur les familles et les entreprises.

Des mesures pour 32 milliards

Les principaux bénéficiaires des réductions fiscales «sont les salariés et retraités aux revenus faibles et moyens», avait assuré le chef du gouvernement italien, mercredi, devant la presse. Au total 32 milliards d’euros (33,3 milliards de francs) ont été consacrés à des mesures visant à relancer l’économie et à soutenir ménages et entreprises, dans un contexte de rebond de la pandémie de coronavirus.