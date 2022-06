Genève : Le budget pour augmenter les postes à l’école spécialisée refusé

La commission des finances n’a pas accepté d’octroyer un crédit complémentaire pour créer 55 postes à l’Office médico-pédagogique.

La réorganisation de l’Office médico-pédagogique (OMP) présentée lundi, est mal emmanchée. Le crédit complémentaire demandé par le Département de l’instruction publique (DIP) pour doter l’OMP de 55 nouveaux postes a été refusé par la Commission des finances du Grand Conseil. Une décision qui met à mal le projet d’Anne Emery-Torracinta qui devra revenir avec une nouvelle mouture. D’après «Le Temps», la majorité des députés a tiqué sur le nombre de postes administratifs. En effet, un tiers des 55 postes prévus est dévolu à la direction générale et à l’état-major du Département de l’instruction publique. Cité par le quotidien, Yvan Zweifel, chef de groupe PLR et membre de la commission, reconnaît que l’OMP a besoin de renforts, mais «sur le terrain, pas dans l’encadrement et l’administration».