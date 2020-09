Déficit de 97, 7 millions pour la ville de Zurich

Le budget est marqué par la hausse de la population, la pandémie et l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité des entreprises, a indiqué mardi l’exécutif de la ville. Grâce aux réserves à disposition, les autorités estiment qu’il est possible de renoncer à une réduction des prestations et à une hausse des impôts.