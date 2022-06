Eruption aux Philippines: Le Bulusan noie des villes sous les cendres

Éruption aux Philippines : Le Bulusan noie des villes sous les cendres

L’éruption du volcan philippin, ce dimanche, a duré un peu plus d’un quart d’heure. Il a craché de la poudre à une hauteur de 1000 mètres, des localités se sont retrouvées avec une visibilité nulle.

L’éruption explosive du volcan Bulusan, dans la province rurale de Sorsogon, a duré environ 17 minutes, envoyant un panache gris sur au moins un kilomètre, selon l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. En réaction, les autorités ont relevé le niveau d’alerte à 1 sur 5, signalant des «troubles de faible intensité». «Il y a eu une éruption phréatique du Bulusan, ce qui signifie que l’explosion a été provoquée par l’eau bouillante sous le cratère», a déclaré Renato Solidum, le directeur de l’institut, à la radio locale DZBB.

Priorité aux personnes âgées et aux asthmatiques

À Juban, les cendres ont entraîné une «visibilité nulle» dans deux localités, et un camion de pompiers est intervenu pour nettoyer la zone, a expliqué un responsable du Bureau des catastrophes naturelles, Dennis Despabiladeras. «L’évacuation est en cours là-bas, et notre priorité va aux personnes âgées et aux personnes asthmatiques.»