Série : «Le bureau des légendes»: le remake commandé

Mathieu Kassovitz ne verra certainement jamais son vœu d’une saison 6 du «Bureau des légendes» se réaliser. Par contre, il pourra découvrir une version américaine de l’une des séries les plus populaires de Canal+. Showtime vient en effet de commander ce remake dont le titre sera «The Department» et qui sera réalisée par George Clooney.

D’après le président de Showtime et Paramount Media, «The Departement» s’inscrira dans la grande tradition de «Homeland», également diffusée sur la chaîne et qui a pris fin en 2020. Selon Chris McCarthy, la nouvelle série plongera les téléspectateurs «dans un monde d’intrigues et de subterfuges avec des personnages complexes luttant contre leurs propres démons tout en combattant des menaces existentielles pour leur nation et le monde».