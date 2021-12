Afrique : Le Burkina Faso attend un «gouvernement de combat» face aux djihadistes

«Des actions fortes» et «un gouvernement de combat»: le pouvoir burkinabè est attendu au tournant sur la question sécuritaire, au lendemain du limogeage du Premier ministre, emporté par la colère croissante de la population face aux violences djihadistes qui endeuillent le pays.

Nouvelle équipe attendue

«Le pays n’a pas besoin d’un temps de flottement et de naviguer avec des ministres devenus intérimaires et qui expédient des affaires courantes», a déclaré Issouf Sawadogo, membre du cadre de concertation des organisations de la société civile. «Nous sommes en guerre et il faut un gouvernement de combat pour reprendre la situation en main», a-t-il ajouté, espérant connaître le nom du futur Premier ministre «sous 24h».

«Intérêt commun»

Le journal d’État Sidwaya qui a salué le «sapeur-pompier» Dabiré, se positionnait sur la même ligne en appelant à «trouver, et au plus vite, un nouveau Premier ministre et un gouvernement de combattants». «Quel que soit le gouvernement qui sortira, il faudrait que les uns et les autres aient une attitude républicaine», poursuit-il.

Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l’est du pays.