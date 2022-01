Afrique : Le Burkina Faso suspendu de la Cédéao

La Communauté des États ouest-africains (Cédéao) a souhaité marquer sa désapprobation après le coup d’État au Burkina Faso lundi dernier.

Le sommet du 3 février à Accra, en présence des dirigeants de la région, étudiera le compte rendu de ces missions pour décider d’imposer ou non d’autres sanctions, comme il l’a fait pour le Mali et la Guinée où des militaires ont également pris le pouvoir. Ce sommet évoquera aussi la situation au Mali et en Guinée, a précisé le président de la Commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, dans un entretien à l’AFP.

«Tolérance zéro»

«Chaque fois que vous avez un coup d’État, c’est un recul démocratique pour le pays et la région» et «la réponse de la Cédéao a toujours été très ferme et très cohérente, c’est la tolérance zéro», a-t-il dit. «C’est aussi une exigence internationale», a ajouté Jean-Claude Kassi Brou, estimant que «la période des coups d’État des années 70, c’est révolu». Selon les principes de la Cédéao, «l’armée se doit d’être républicaine et apolitique».