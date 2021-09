Humanitaire : Le Burkina suspend l’activité du Conseil norvégien pour les réfugiés

L’ONG norvégienne qui opérait dans le centre nord du Burkina Faso a été suspendue jeudi.

«J’ai décidé la suspension sans délai jusqu’à nouvel ordre de toutes les activités de NRC dans les sites de PDI (personnes déplacées internes)», a indiqué la ministre en charge de l’Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo dans une lettre au gouverneur de la région, en date du 27 septembre. Selon ce responsable régional, «plusieurs autres gouverneurs et présidents de conseil régionaux de secours d’urgence et de réhabilitation ont reçu la même décision de suspension des activités de NRC et pris des mesures pour son application».