Le burkini autorisé dans les piscines de la Ville de Genève

Genève : Le burkini autorisé dans les piscines de la Ville

Le port du burkini sera bel et bien autorisé dans les piscines de la Ville de Genève. A l’issue d’un troisième débat lundi soir, le Conseil municipal a entériné le projet déposé par la gauche en 2020. La modification du règlement des installations sportives a été acceptée par 38 voix contre 33 et une abstention, comme le relate «Le Temps». Désormais, seule une tenue de bain «décente et appropriée» suffira pour se baigner dans un bassin municipal. Le règlement sera ainsi non-genré et ne stipulera plus avec détails les habits de bain appropriés pour les femme ou les hommes.