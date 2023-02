Ville de Genève : Le burkini en passe d’être autorisé dans les piscines

Si on en reste là, le burkini sera bientôt autorisé dans les piscines de la Ville de Genève. Mercredi soir, la majorité de gauche du Conseil municipal a modifié le règlement des bassins communaux en ce sens, rapportent «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». Dorénavant, le texte mentionne la seule obligation de «porter une tenue de bain», sans en édicter les diverses spécificités. La droite s’est cabrée, jugeant que la vie en société exige le respect d’un socle de valeurs communes. Pour la gauche, il est nécessaire de permettre à toutes les femmes de venir à la piscine habillées comme elles le veulent pour qu’elles s’émancipent. La modification du règlement n’est pas définitive: elle devra être entérinée lors d’un troisième débat, lundi. Le cas échéant, l’UDC a d’ores et déjà annoncé le lancement d’un référendum.