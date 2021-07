Opérations de sociétés minières internationales suspendues au Burundi

Matières premières : Le Burundi suspend les opérations de sociétés minières internationales

Le gouvernement burundais estime que le pays ne profite pas assez de l’exploitation de ses terres par des entreprises internationales.

Le Burundi a suspendu les opérations de plusieurs sociétés minières internationales, estimant ne pas bénéficier d’une juste part dans les revenus générés par l’extraction des richesses de son sol. L’une des entreprises visées opère à Gakara, l’une des plus importantes mines au monde pour les terres rares, des composants clés dans les produits de haute technologie. Dans une lettre envoyée à ces entreprises, le ministre des Mines Ibrahim Uwizeye a déclaré que cette décision avait été prise en raison de «nombreux manquements» du code minier.

«L’Etat, propriétaire du sol et des minerais, n’en tire pas de profit comme il devrait», affirme la lettre au sujet des produits miniers. Estimant les conventions actuelles «déséquilibrées», M. Uwizeye a déclaré jeudi soir que le gouvernement cherchait à établir des accords «gagnant-gagnant». «Nous voulons renégocier toutes ces conventions au profit du peuple car ces minerais doivent servir à financer le développement du pays», dit-il. Les sept entreprises concernées sont d’origine britannique, chinoise et russe mais la principale cible du gouvernement est Rainbow Rare Earths, cotée au Royaume-Uni.

Via une filiale détenue à 10% par l’Etat burundais, Rainbow opère à Gakara (ouest), la seule mine de terres rares en production d’Afrique. D’autres de ces sociétés produisent de l’or ou du coltan, principalement utilisés dans les équipements électroniques. M. Uwizeye a affirmé que le Burundi demandait une répartition plus équitable des revenus de Gakara et a demandé à Rainbow de suspendre les exportations de concentrés de terres rares jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Rainbow n’était pas disponible dans l’immédiat pour des commentaires.