Turquie : Le bus de campagne du maire d’Istanbul caillassé en plein discours 

Contraint de se réfugier à l’intérieur

Election incertaine

L’alliance de l’opposition turque promet, en cas de victoire aux élections présidentielle et législatives du 14 mai, de rompre avec deux décennies d’héritage du président Erdogan.

Ce dernier affronte le 14 mai l’élection la plus incertaine depuis son arrivée au pouvoir, confronté pour la première fois en vingt ans à une opposition unie dans un pays en crise. Face à lui, trois prétendants mais un seul véritable adversaire: Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, candidat d’une alliance de six partis d’opposition qui va de la droite nationaliste à la gauche démocrate, et qui est dominée par le CHP (social-démocrate) fondé par le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Kemal Kiliçdaroglua indiqué qu’en cas de victoire Ekrem Imamoglu serait un de ses vice-présidents.