Région lausannoise: Le bus ignore les derniers arrêts, une exception autorisée

«Que le chauffeur oublie les deux derniers arrêts, je peux comprendre, mais on ne fait pas demi-tour avant la fin du tracé, alors qu’il y a encore des passagers à bord. Ou alors qu’on nous avertisse avant!» Après une journée de travail, Gilles a embarqué mardi soir dans le bus TL de la ligne 18, qui relie Lausanne-Flon à l’arrêt Timonet à Crissier (VD). Mais, deux arrêts avant le terminus, situé un kilomètre plus loin, le chauffeur a fait demi-tour à un giratoire, alors que cinq personnes, dont Gilles, se trouvaient encore à bord.

«J’ai questionné le conducteur, il m’a répondu qu’il était en retard et qu’il n’avait plus le temps de finir son tour. J'étais soufflé!», rapporte ce quadragénaire, habitué des transports publics. Avant de poursuivre: «Pour moi, c’était pas dramatique, mais j’étais mal pour la dame qui marchait déjà clopin-clopant, et qui a dû continuer son chemin à pied. On paie un abonnement pour un certain service, tout de même. Sans compter des personnes devaient attendre qu’on vienne les chercher aux arrêts suivants!»