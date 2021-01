Contactée, la police municipale confirme l’accident. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur a continué sa route tout droit au lieu de s’arrêter, percutant une fontaine. Trois passagers ont subi de légères blessures. Il s’agit de deux hommes de 55 et de 82 ans et d’une femme de 30 ans. Le chauffeur a été emmené à l’hôpital pour des examens. Il y avait entre 50 et 100 personnes à l’intérieur du véhicule au moment du choc. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoin.