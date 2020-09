«Vu le déraillement de lundi, je suis parti avec une heure d’avance pour être sûr d’être à l’heure au boulot. Je suis arrivé avec 45 minutes de retard…» Ce témoignage d’un usager du LEB voyageant entre Cheseaux et Bercher mardi matin est loin d’être inédit, mais il comporte quelques rebondissements hauts en couleur. «Il a déjà fallu manœuvrer un bon moment pour sortir de Cheseaux. Le chauffeur a emprunté des ruelles peu recommandées pour un bus articulé, malgré le fait que des passagers le lui déconseillaient. Il s’est finalement engagé sur une route agricole menant à une ferme, donc il était forcément impossible de faire demi-tour. Il a fallu plus d’une demi-heure pour en sortir.» D’autres passagers ont fait état sur Facebook d’une attente hors normes à certains arrêts, le bus ayant omis de s’y arrêter.

Erreur corrigée au plus vite

«Dans ce contexte d’urgence, la coordination avec notre prestataire n’a pas pu être optimale, concède le service de presse des TL. Depuis lors, des mesures ont été rapidement prises pour améliorer la situation et assurer le meilleur service possible à notre clientèle.» En effet, dès que l’erreur de direction a été constatée, un collaborateur est monté à bord pour assister le chauffeur. «Parallèlement, tout est mis en œuvre par nos équipes qui travaillent jour et nuit pour rétablir la ligne ferroviaire du LEB dans les meilleurs délais.»

Du côté du prestataire, rien à redire sur la gestion des TL qui ont bien réagi, estime le patron d’Intertours. La société a mis sept bus articulés avec chauffeur à leur disposition. «Des imprévus et des erreurs, ça peut arriver, c’est humain, rappelle l’entrepreneur. C’est désagréable pour les voyageurs, mais il n’y a pas eu d’accidents et les retours que j’ai eus sont positifs.» A la question d’attendre des TL qu’ils fournissent un assistant de bord aux chauffeurs, le patron rappelle que les CFF non plus ne font pas cette démarche.