Le buste controversé de Carl Vogt a été ôté du parvis d'Uni-Bastions

Genève : Le buste controversé de Carl Vogt a été ôté

La statue du savant du XIXe, qui avait affiché des thèses racistes, ne trône plus devant Uni-Bastions. Des travaux de rénovation expliquent cette disparition.

Selon l’Université, qui s’est notamment confiée au «Temps» et à «GHI», cette disparition n’est pas liée à la controverse suscitée par les positions du scientifique. Le buste a été enlevé en raison des travaux de rénovation qui vont être menés à Uni Bastions et dont le premier coup de pioche a été donné vendredi. Une bibliothèque doit notamment être construite en sous-sol, et la représentation de Carl Vogt aurait été supprimée pour ce faire, polémique ou pas.