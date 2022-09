La fin de match entre la Juve et Salernitana (2-2) a été épique. Annulation du but de la victoire inscrit par Milik, carton rouge à celui-ci pour avoir enlevé son maillot, prises de bec et… trois autres expulsions dans la foulée!

Football : Le but annulé et le carton rouge qui ont fait exploser la Juventus

La fin de match entre la Juventus et Salernitana a été explosive dimanche soir. Menée 0-2 à domicile à la pause, la Juve a réussi a arracher l’égalisation grâce à une penalty transformé en deux temps par Bonucci (93e).

Mieux: elle a même réussi à inscrire le but de la victoire sur un coup de tête d’Arkadiusz Milik (96e). Mais c’est là que les choses ont dégénéré.

Dans l’ordre:

- Pour fêter son but, Milik a enlevé son maillot. Il a donc été averti pour ce geste. Et comme il s’agissait de son deuxième carton jaune de la rencontre, il a été logiquement expulsé.

- Les choses se corsent: après étude des images vidéo du troisième but, la VAR intervient. Pour elle, il y avait hors-jeu de position de Bonucci. L’arbitre Matteo Marcenaro annule donc le but. Mais pour beaucoup de monde, ce but était parfaitement valable. Milik a donc vu rouge pour avoir célébré – certes de manière non autorisée – un but qui n’a pas été validé! Dans la nuit, Milik a écrit sur les réseaux sociaux qu’il n’avait «pas les mots» pour décrire cette image avec une ligne tracée censée prouver que Bonucci n’était pas en position illicite.

- Leonardo Bonucci, héros malheureux de cette fin de rencontre, a aussi réagi: «L'explication qu'on m'a donnée était qu'un hors-jeu actif avait été détecté. Mais Sepe (le gardien) n'aurait jamais attrapé le ballon, ma position n'interfère pas avec une intervention du gardien de but, le règlement le dit. Ensuite, il y a un doute sur le fait que la position de Candreva n’a même pas été prise en compte, puisque sur l'image fixe, vous ne pouvez pas la voir. (…) L'image devait être complète, mais cela ne s'est pas produit. Peu importe, ma position n’est pas active et le défenseur me tire le maillot…»

1 / 6 96e minute du match Juventus – Salernitana: Arkasiusz Milik (à dr., maillot grenat) place un coup de tête décisif… croyait-il. Getty Images Tout à sa joie, il enlève son maillot… AFP … et court torse nu vers son banc. Getty Images

- Sitôt après l’expulsion de Milik et l’annulation de son but, les esprits se sont échauffés sur la pelouse. Echauffourées, début de bagarre: l’arbitre a encore dû sortir son carton rouge à trois reprises en cette 98e minute. Il a en effet expulsé Cuadrado (Juventus), Fazio (Salernitana) et l’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri.