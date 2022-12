Antigaspi : Le but de ce supermarché? Jeter zéro gramme de nourriture

Par exemple, les légumes sont mis en conserves et utilisés dans les sandwichs, mais aussi proposés comme produits maison.

Environ un tiers de tous les aliments en Suisse est gaspillé. Selon une étude de l’EPFZ, ça représente environ 2,8 millions de tonnes de nourriture par an, soit 330 kg par personne. Pas moins de 38% des aliments sont jetés à la maison et 8% dans le commerce de détail et de gros. Un nouveau supermarché, situé dans le sous-sol de la gare de Lucerne, se veut précurseur en la matière. Son objectif: 0% de gaspillage.