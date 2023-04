Football: Le but de la semaine inscrit par un jeune de City

Un jeune joueur de Manchester City a inscrit un but d’exception. Et pour cause, c’est avec un coup du scorpion qu’il a envoyé le ballon au fond des filets.

Le geste parfait de Nico O’Reilly. Instagram

En termes de gestes spectaculaires, la semaine a été marquée par le but en coup du foulard de l’international suisse Alesha Lehmann, à l’entraînement. Les images de ce but ont fait le tour des réseaux sociaux. Mais ce but incroyable s’est fait détrôner par une réalisation encore plus spectaculaire. Et en match officiel qui plus est!

Le but en question nous vient d’Angleterre, de Middlesbrough plus précisément. Il est l’œuvre du jeune Nico O’Reilly, milieu offensif de 18 ans qui milite dans les rangs de Manchester City. Servi à la dernière minute de jeu par son coéquipier, O’Reilly a repris le ballon… avec un coup du scorpion!

Non seulement ce but a permis aux «Citizens» de repartir du nord-est du pays avec trois points dans les valises, mais il leur permet également de prendre la tête de leur championnat local. City et Sunderland se tirent la bourre dans cette poule Nord de la Premier League U18. Fait curieux, toutes les autres équipes sont distancées d’une vingtaine de points, y compris Manchester United et Liverpool.