Football : Le but extraordinaire d’un Servettien

L’attaquant Chris Bedia a passé en revue toute la défense de Neuchâtel Xamax, à la manière de Maradona ou Messi, avant de tromper le gardien.

Chris Bedia, ici contre le SLO, a inscrit un but magnifique contre Neuchâtel Xamax.

Samedi à Payerne, lors de la large victoire de Servette contre Neuchâtel Xamax (5-1) en match de préparation, deux hommes se sont particulièrement mis en évidence, Alexandre Dias Patricio et Chris Bedia.

Le premier, un jeune attaquant de 18 ans formé au club, a démontré toutes ses qualités en inscrivant un triplé en moins de 20 minutes. De son côté, l’Ivoirien des Grenat s’est distingué grâce à un but extraordinaire. Servi à mi-terrain, Chris Bedia a passé en revue plusieurs joueurs Neuchâtelois, dans une percée individuelle mélangeant technique et puissance, avant d’éliminer le gardien et de pousser le ballon au fond des filets.