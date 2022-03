Football : Le but gag du week-end nous vient du Japon

Alors que son équipe se dirigeait tout droit vers la victoire, le gardien a commis une erreur mémorable à la dernière minute.

Alors que le Gamba Osaka avait fait le plus dur et menait 2-1 à moins d’une minute de la fin, son gardien Kei Ishikawa a oublié les fondamentaux du métier: toujours s’assurer qu’aucun attaquant n’est à proximité lorsque l’on veut mettre le ballon au sol. Voyez plutôt.

Ce que la vidéo ne montre pas

Après une décennie passée (et une expérience ratée en Europe, au Betis), Damião fait les beaux jours de Kawasaki Frontale depuis 2019. Là-bas, il a fini co-meilleur buteur du championnat en 2021 et a été élu meilleur joueur de la ligue la même année, en plus d’avoir remporté le titre en 2020 et la Coupe du Japon en 2021.