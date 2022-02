Football – Le but incroyable de Jordi Alba

Mené 0-1 par les Colchoneros dès la 8e minute, le FC Barcelone a tout de suite pu recoller au score grâce à un but sensationnel de son latéral espagnol. Sur une offrande venue du pied de Dani Alves, Jordi Alba a armé une reprise de volée du pied gauche qui est allée se loger dans la lucarne du but défendu par Jan Oblak. «Marquer un beau but contre un tel adversaire, ça fait plaisir. Nous avons pu égaliser rapidement et mettre en place notre jeu par la suite» a sobrement déclaré le joueur après le match.