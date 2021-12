Football : Le but sensationnel de l’Algérien Youcef Belaili

L’ailier de 29 ans a contribué à la qualification des Fennecs pour les demi-finales de la Coupe arabe, samedi soir face au Maroc.

L’Algérie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe, samedi à Doha. Privés de leurs éléments évoluant en Europe (Mahrez, Hakimi), les Fennecs ont sorti le Maroc aux tirs au but (5-3), après avoir été tenus en échec au bout du temps réglementaire (1-1) et des prolongations (2-2).

Ces dernières ont été marquées par un but fantastique signé Youcef Belaili. L’ailier algérien, ex- joueur d’ Angers et aujourd’hui sous contrat avec le Qatar SC, s’est offert un enchaînement amorti de la poitrine – demi-volée en pivot à 40 mètres de la cage adverse pour donner l’avantage à son équipe (102e, 2-1). Sensationnel.