Football : Le but venu d’ailleurs d’un attaquant de Brest

Irvin Cardona s’est fait l’auteur d’une reprise de volée du pied droit en mode Olive et Tom, dimanche en Ligue 1.

Après deux défaites, face à Marseille et Nîmes, les Bretons se sont imposés sur la pelouse de Dijon (2-0), grâce à un but de Romain Perraud en fin de première mi-temps et à un geste spectaculaire d’Irvin Cardona à la 95e.