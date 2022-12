Coupe du monde: Erling Haaland en a eu marre, il raconte pourquoi

Tout les fans de Premier League ont dû se poser cette question: qu’ont fait les joueurs non sélectionnés ou pas qualifiés pour le Mondial, entre le 13 novembre et le 26 décembre, pendant que le championnat anglais était en pause?

«J’ai travaillé dur pendant que les gars étaient loin. Certaines fois, c’est un peu ennuyeux. Mais le temps passe. Les plaisanteries me manquent, je ne vais pas mentir. Et célébrer les buts tout seul… ce n’est pas la même chose.» Voici le message qu’a délivré le meilleur buteur de Premier League. Sur le ton de la plaisanterie… Mais on sentait tout de même une part de vérité dans son discours.