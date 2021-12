Buzz : Le cachet de Michou choque la Toile

Le youtubeur a été grassement payé pour promouvoir une marque de vêtements. De nombreux internautes trouvent cela indécent.

Michou, dont la rumeur a prêté une aventure avec Wejdene, est au centre d’une polémique, depuis quelques jours. La raison? Le créateur d’une marque de vêtements a révélé le cachet qu’il lui a versé pour faire la promo de sa griffe. Très déçu par la rentabilité de l’investissement, l’homme d’affaires a poussé un coup de gueule dans une vidéo, sur Twitter. Il a affirmé qu’il ne fallait plus investir sur les influenceurs, qui, selon lui, n’ont plus le même impact qu’avant pour booster les ventes. «On a vendu pour 84’000 balles alors qu’on a investi à peu près 500’000 balles dans cette histoire, déplore-t-il. Nabilla, on l’a payée 22’000 euros et elle nous a rapporté 2’300 euros de vente. Et Michou 4’600 euros de vente pour 45’000 euros. Alors la morale de l’histoire: ne faites pas de publicité à l’influenceur, ça ne rapporte plus, c’est plus comme avant!»