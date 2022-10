Canada : Le cachet ridicule de Drake à ses débuts

Le rappeur canadien a confirmé qu’il avait bel et bien touché 100 dollars pour assurer la première partie d’Ice Cube, dans un club de Toronto, en 2006.

Il y a des débuts à tout. Même pour Drake. The Flyer Vault, qui compile 150 ans d’histoire autour des concerts à Toronto, ville d’origine du rappeur, a exhumé le cachet que le recordman de Spotify avait touché en 2006. Le Canadien avait alors assuré la première partie d’Ice Cube et avait été rémunéré 100 dollars canadiens pour ce concert, soit 73 francs suisses au cours du jour. Cette année-là, celui qui allait devenir une star mondiale dont le logo allait être imprimé sur les maillots du FC Barcelone avait sorti sa première mixtape, «Room For Improvement».