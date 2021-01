La police a découvert dimanche après-midi le corps sans vie d’une femme dans le lac de Thoune, près de Gunten (BE). L’identité de la défunte ainsi que la cause du décès font actuellement l’objet d’une enquête de la police cantonale bernoise et de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. La piste de l’homicide reste toutefois privilégiée et un appel à témoin a été lancé (voir encadré).