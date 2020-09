Belle complicité entre Bielsa et Phillips.

Et comme les bonnes nouvelles vont souvent par paires, Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, a appelé Kalvin Phillips, pilier de l’équipe de Bielsa, en équipe nationale. Une première sélection pour ce joueur de 24 ans qui n’a jamais évolué dans l’élite et une autre attente enfin brisée pour les supporters de Leeds qui n’avaient plus vu un des leurs sous le maillot anglais depuis seize ans.