Université de Berne

Le cadeau du mécène est-il empoisonné?

Un privé a fait un don de 100 millions de francs à l'Université de Berne. Or, il s'avère désormais que le Bernois domicilié aux USA peut suspendre ses versements s'il n'est pas satisfait avec la recherche scientifique.

L'Université de Berne a récemment reçu un don de 100 millions de francs du mécène Hansjörg Wyss. Selon le quotidien «Der Bund», il s'agit du plus haut don que la haute école a reçu de la part d'une personne privée. L'argent servira à financer un nouveau centre de recherches se concentrant sur la durabilité et la protection de l'environnement. Le Canton et l'université participent au projet à hauteur de 50 millions de francs chacun.