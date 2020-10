Le joueur formé au Team La Gruyère a tenté une relance au pied beaucoup trop audacieuse et le ballon est arrivé dans les pieds d'Evan Rossier, qui n'en demandait pas tant. Le junior des Young Boys, né à Lausanne il y a 17 ans, a converti le but le plus facile de sa jeune carrière et fini la partie avec un hat-trick à son tableau d'honneur.