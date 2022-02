Inflation : Le café coûte désormais plus cher en Suisse

Les deux géants Coop et Migros ont augmenté les tarifs de leurs paquets de café, notamment en raison de la météo au Brésil et de la pandémie qui a renchéri les frais d’acheminement.

Les prix du café ont pris l’ascenseur en bourse et il coûte désormais plus cher dans notre pays.

La pandémie en cause aussi

Mais cette météo difficile n’est pas la seule en cause. Les coûts de transport ont également pris l’ascenseur en raison du Covid. Le café s’expédie en effet généralement par bateau, mais durant la pandémie, les capacités de fret ont fortement diminué, ce qui a renchéri les frais pour son acheminement. Conséquence: le prix de l’arabica a plus que doublé en un an à la Bourse et s’élève à près de 2,50 dollars la livre.