La caféine était connue pour booster l’endurance et la concentration, on sait qu’elle aide à perdre… de la graisse! C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l’Université de Grenade en Espagne.

Quatre fois et à sept jours d’intervalle, une quinzaine d’hommes ont été répartis en deux groupes: dans le premier, les participants ont reçu 3 mg/kg de caféine soit l’équivalent d’un café serré et le deuxième, un placebo, une fois à 8h et une autre à 17h. Une demi-heure après avoir ingéré la caféine et le placebo, l’essai demandait aux participants de pratiquer une activité sportive. Résultat? l’ingestion de caféine 30 minutes avant le sport confirme une augmentation de l’oxydation des lipides quelle que soit l’heure de la journée.