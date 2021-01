Pour que ses actes passent inaperçus, il a mis les recettes (émoluments, frais et taxes) de la Foire de Saint-Nicolas de ces années-là dans le coffre-fort du bureau, sans verser ensuite cet argent sur le compte bancaire de la police. Surtout, il n’a jamais comptabilisé ces sommes, ce qui lui a permis de dissimuler les disparitions d’argent liquide dans la caisse. Auditionné en septembre dernier, «il a précisé qu’il avait utilisé cet argent pour le paiement de factures courantes, car il n’arrivait plus à y faire face après la mise en place d’une saisie de salaire pour le paiement d’arriérés d’impôts», explique le Ministère public, dans son ordonnance pénale.

Deux peines complémentaires

Ce caissier avait déjà été condamné pour abus de confiance aggravé et gestion déloyale l’été dernier. On lui reprochait d’avoir piqué quelque 16’000 francs issus des amendes d’ordres dressées par la police, entre janvier et septembre 2019. Il avait écopé d’une peine de quatre mois de jours-amende avec sursis, à 30 francs le jour. Les faits liés à la Saint-Nicolas étant antérieurs à cette condamnation, une peine complémentaire vient d’être prononcée: une amende ferme de 1000 francs et une peine pécunière de 150 jours-amende, avec sursis. Le montant du jour-amende est cette fois-ci de 50 francs.