Le calendrier exigé par les antis F-35 est «impossible à tenir»

Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral explique avoir indiqué dès la mi-mai 2022 que «les contrats d’acquisition devraient être signés après l’adoption des crédits d’engagement par le Parlement». Si les contrats d’acquisition ne sont pas signés avant la fin mars 2023, des négociations supplémentaires devraient avoir lieu «pour prolonger la validité de l’offre». Non seulement, cela ne pourra pas se faire aux prix fixés à cause de l’inflation et de la hausse des demandes mais les livraisons des nouveaux avions de combats risqueraient aussi d’être retardés à cause d’autres commandes: la Finlande, l’Allemagne et le Canada ont commandé des F-35.