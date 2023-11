Le câlin est facturé 150 balles de l’heure

Cuddlist a été fondée en 2015. La société est active dans plusieurs villes aux États-Unis. Les câlineuses et câlineurs ont suivi une formation en ligne dont les cours coûtent entre 30 et 800 dollars (27 et 723 francs). Selon la prestataire citée par le tabloïd new-yorkais, beaucoup de personnes souffrent de la solitude dans des grandes métropoles telles que New York et Los Angeles. «Durant mes séances, je partage un moment d’intimité et d’acceptation inconditionnelle que mes clients n’obtiennent pas à la maison, ni avec leur psychothérapeute ou dans un salon de massage.» Cette ancienne enseignante a commencé à pratiquer cette activité en 2017. Elle remarque que la plupart des clients sont des hommes mariés âgés entre 40 et 60 ans et des femmes de la génération Z (nées après l’an 2000).